Андрей Клычков о коронавирусе в Орле: под наблюдением уже 795 человек

26 Март 2020 2020-03-26T19:25:30+03:00

18 человек изолированы, новых подтвержденных случаев заражения нет на 26 марта 2020 года

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В Орле и области под наблюдением из-за коронавирусной инфекции находится уже 795 человек. Новых случаев заражения в регионе, по данным на 26 марта 2020 года, не зарегистрировано.

Последнюю информацию о распространяющейся по свету заразе озвучил глава Орловской области Андрей Клычков в ходе традиционного вечернего прямого эфира в социальных сетях.

- 795 человек под наблюдением, 18 изолированы в больницу им. Боткина, Кромскую ЦРБ и НКМЦ им. Круглой. За сутки количество наблюдаемых увеличилось на 310 человек. Однако за все время наблюдения сняли с учета уже 194 человека, - рассказал губернатор.

"Комсомольская правда" следит за развитием ситуации.

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ИСТОЧНИК KP.RU