Коронавирус в Орловской области: закрываются кафе, магазины, фитнес-залы и другие объекты

В Орловской области на неделю закроют бары и кафе, объекты розничной торговли, салоны красоты, фитнес-клубы и целый ряд других объектов. Такое решение принято Оперативным штабом, причина: не допустить распространения коронавирусной инфекции в регионе.

На сегодняшний день, 26 марта 2020 года, в области под наблюдением из-за коварной хвори находится почти 800 человек, 18 из которых изолированы. Официально подтвержденных случаев заражения пока что два: заболевшая семейная пара находится в больнице им. Боткина, состояние орловцев удовлетворительное. Однако число людей, попадающих под карантин, все время растет. В связи с этим следующая неделя не только будет не рабочей для целого ряда предприятий, но и принесет много ограничений для орловцев. О них рассказал губернатор Андрей Клычков в ходе вечернего прямого эфира.

Так, на территории области временно приостановлено проведение развлекательных мероприятий, просветительских, рекламных, публичных, словом любых событий, где собирается немалое число людей. Приостановлено и посещение гражданами и заведений, в которых обычно такие мероприятия проводятся (ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты, развлекательные центры и другие досуговые заведения). Запрещено курить кальян.

Идем далее. С 28 марта и по 5 апреля закроются рестораны, кафе и столовые, буфеты, словом, объекты общепита, за исключением тех, что работают на вынос или имеют курьерскую доставку. На столовые и буфеты при организациях это ограничение действовать не будет.

В этот же период в Орле и области не будут работать магазины. Коснется это всех объектов розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты и предметы первой необходимости. Аптеки будут открыты. Онлайн купить еду и другой товар тоже будет возможно.

Приостановится с 28 марта по 5 апреля работа салонов красоты, спа-центров, фитнес-клубов, массажных центров, бассейнов, бань и подобных мест.

А, самое главное, приостановится работа предприятий и организация всех форм собственности. Исключение составят: больницы, транспорт, органы власти, продуктовые магазины, непрерывно действующие организации.

- Мы должны остановить волну распространения коронавирусной инфекции. Оставайтесь дома, побудьте с близкими, - призвал жителей региона его глава Андрей Клычков.

Губернатор отметил также, что запасы необходимых товар имеются и потому паниковать не стоит.

Редакция "Комсомольской правды в Орле" следит за развитием ситуации.