2020-03-21T10:50:47+03:00
Происшествия

Следком завершил расследование убийства у тренажерного зала в Орле

В марте 2019 29-летний мужчина расстрелял на Солнцевской улице из автомата своего недруга
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле следователи завершили расследования резонансного убийства на Солнцевской улице Орла. Год назад здесь, неподалеку от тренажерного зала, 29-летний стрелок расстрелял из автомата своего недруга.

Сцена в духе лихих 90-х разыгралась 29 марта 2019 года. Тогда у небольшого частного спорткомплекса незнакомец пустил автоматную очередь в 36-летнего мужчину из окна авто и скрылся вместе со своим пособником. В скором времени его удалось поймать полицейским вместе с коллегами из УФСБ, на момент задержания тот успел уехать в другой регион. Мужчину заключили под стражу.

Следствие длилось практически год, в уголовном деле было сразу несколько эпизодов: убийство, совершенное общеопасным способом, использование заведомо подложного документа, незаконные приобретение, хранение и перевозка огнестрельного оружия, боеприпасов, сбыт поддельных денег. Соучастник стрелка обвиняется в пособничестве в убийстве, совершенном общеопасным способом. Мотивом для убийства стала личная неприязнь.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Орловский областной суд для рассмотрения по существу, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Мы будем следить за ходом судебного процесса.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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