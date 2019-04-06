2019-04-06T13:03:48+03:00
Происшествия

Подозреваемого в убийстве на Солнцевской в Орле заключат под стражу

Наказание 28-летнему стрелку вынес суд
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиФото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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Подозреваемого в убийстве на Солнцевской улице в Орле заключат под стражу. Наказание 28-летнему стрелку вынес Заводской районный суд сегодня, 6 апреля.

Напомним, громкое убийство произошло рядом с оздоровительно-спортивным комплексом 29 марта. У входа в здание очевидцы обнаружили тело 36-летнего мужчины с огнестрельными ранениями. Выстрелы неизвестный произвел из автомата. С места преступления он скрылся. По факту убийства следственные органы возбудили уголовное дело.

Подозреваемый был объявлен в федеральный розыск. В результате проведенной правоохранительными органами спецоперации 4 апреля мужчину задержали на территории Ростовской области при попытке пересечения государственной границы. Оказалось, мотивом убийства стали личные неприязненные отношения.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается,- сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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