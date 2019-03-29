2019-03-29T18:39:31+03:00
Происшествия

В Орле у тренажерного зала застрелили мужчину

Сейчас на месте ЧП работают следователи и полицейские [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Фото с места происшествия: СУ СК РФ по Орловской областиФото с места происшествия: СУ СК РФ по Орловской области
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Сегодня, 29 марта, в Заводском районе Орла разыгралась сцена в духе лихих 90-х. Рядом со спортивно-оздоровительным комплексом неизвестные произвели несколько выстрелов в мужчину и были таковы. Сейчас на месте ЧП работает следственно-оперативная группа.

Все случилось в третьем часу дня на улице Солнцевской, 12. По этому адресу располагается небольшой частный спорткомплекс. Убийство произошло на входе в здание: 36-летнего мужчину бездыханным и с огнестрельными ранениями обнаружили очевидцы. Кто и за что застрелил посетителя тренажерного зала - выясняют правоохранители.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила корреспонденту "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

На месте работают эксперты. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

На месте работают эксперты. Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В настоящий момент самые опытные из следователей, криминалистов, экспертов и оперативников распутывают цепочку событий. Проводятся допросы персонала спортивного комплекса, очевидцев произошедшего.

По словам самих работников спортивно-оздоровительного комплекса, выстрелы были похожи на автоматную очередь.

- Выстрелы мы услышали примерно в 14.20, подумали, что это петарды или фейерверк. Потом сработала пожарная сигнализация, мы побежали в тренажерный зал и уже когда увидели лежащего посетителя, поняли, что произошло убийство, - рассказала следователям сотрудница спорткомплекса.

Очевидцы об убийстве у спортивно-оздоровительного комплекса в Орле .Видео: СУ СК РФ по Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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