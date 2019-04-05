2019-04-05T10:47:31+03:00
Происшествия

Орловские полицейские задержали подозреваемого в громком убийстве на Солнцевской

29-летнего стрелка, прикончившего мужчину рядом с тренажерным залом, поймали в другом регионе
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской областиФото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области
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Орловские полицейские вместе с коллегами из УФСБ задержали подозреваемого в громком убийстве на Солнцевской улице. Стрелок, прикончивший орловца у тренажерного зала, был задержан в другом регионе.

Потрясшее орловцев происшествие случилось в прошлую пятницу, 29 марта. В тот день рядом с небольшим-спортивно оздоровительным центром. Убийство произошло на входе в здание: 36-летнего мужчину бездыханным и с огнестрельными ранениями обнаружили очевидцы. Неизвестный произвел несколько выстрелов из автомата и скрылся с места убийства. Региональный СК возбудил уголовное дело.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - рассказала корреспонденту "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Фото: предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

Подозреваемого объявили в федеральный розыск. Главный полицейский Орловщины Юрий Савенков взял дело под свой контроль.

- В результате грамотно спланированных оперативно-розыскных мероприятий 4 апреля полицейские совместно с коллегами из УФСБ установили местонахождение и задержали гражданина 29-летнего гражданина, обоснованно подозреваемого в совершении убийства мужчины, - сообщила "КП" Карина Тхаржевская, начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Орловской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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