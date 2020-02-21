В Орле перевозчики не устанавливают в автобусах камеры из-за коронавируса

21 Февр. 2020 2020-02-21T09:27:22+03:00

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В четверг, 20 февраля, в горсовете прошло заседание профильного комитета по экономической политике и развитию предпринимательства. Чиновники и депутаты обсуждали, почему в рейсовых автобусах до сих пор нет камер (хотя такое постановление для перевозчиков появилось давно).

Неожиданную версию озвучили сами владельцы автобусов – вся вина на коронавирусе. Вернее, на перебоях поставок из Китая. Перевозчики пожаловались городским властям, что регистраторы от туда не везут и они не успевают оборудовать свой транспорт.

Напомним, установить регистраторы салонах автобусов перевозчики должны уже с начала марта. Хранить записи водителей обяжут минимум месяц. Такие нововведения, по мнению орловских властей, поможет оперативно решать спорные вопросы, ведь в маршрутках областного центра бывает всякое: то пассажиры упадут и покалечатся, то водители подерутся.

Но вот беда, китайский коронавирус вновь мешает наладить работу общественного транспорта в Орле.

- Мы и так пошли им на уступки. Они должны регистрировать оборудование в МВД. И такое оборудование обошлось бы им не меньше 50 тысяч рублей за единицу. Мы же позволили им купить технику дешевле, а купить ее можно и в нашем городе, - возмутился Дмитрий Ветров, представитель администрации Орла.

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ИСТОЧНИК KP.RU