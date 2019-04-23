Орловчанка оказалась на больничной койке после поездки в маршрутке
В Орле поездка в маршрутке по своим делам для местной жительницы обернулась нежданным исходом. Прямиком из салона общественного транспорта пассажирку госпитализировали.
Все случилось утром понедельника, 22 апреля. «ПАЗик» под номером 9 следовал по своему обычному маршруту.
- Автобус двигался по улице Октябрьской со стороны Пионерской в направлении Красноармейской улицы Орла. В районе сквера Гуртьева произошло падение пассажира в салоне автобуса, - описали ситуацию «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Скорая доставила женщину в Областную клиническую больницу. Медики осмотрели ее, вердиктом стала госпитализация.
Сейчас стражи дорожного правопорядка разбираются во всех обстоятельствах данного происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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