Орловчанка оказалась на больничной койке после поездки в маршрутке

СЕГОДНЯ 09:15 2019-04-23T09:15:27+03:00

Фото с места происшествия: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области

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В Орле поездка в маршрутке по своим делам для местной жительницы обернулась нежданным исходом. Прямиком из салона общественного транспорта пассажирку госпитализировали.

Все случилось утром понедельника, 22 апреля. «ПАЗик» под номером 9 следовал по своему обычному маршруту.

- Автобус двигался по улице Октябрьской со стороны Пионерской в направлении Красноармейской улицы Орла. В районе сквера Гуртьева произошло падение пассажира в салоне автобуса, - описали ситуацию «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Скорая доставила женщину в Областную клиническую больницу. Медики осмотрели ее, вердиктом стала госпитализация.

Сейчас стражи дорожного правопорядка разбираются во всех обстоятельствах данного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU