В маршрутках Орла появятся видеорегистраторы

СЕГОДНЯ 16:25 2019-12-12T16:30:36+03:00

Записи с регистраторов позволят установить кто прав, а кто виноват в спорных ситуациях Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Это одно из условий для перевозчиков, которые будут обслуживать пассажиров в 2020 году

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Электронный конкурсу по выбору перевозчиков состоялся в Орле. Одним из условия для предпринимателей, чьи автобусы будут возить в городе людей, стало оборудование маршруток видеорегистраторами.

Как стало известно, установить регистраторы в транспорте перевозчики будут обязаны с марта 2020-го. Это нужно, чтобы была возможность в случае возникновения разных спорных ситуаций обратиться к записи и оценить, что же на самом деле произошло. Хранить записи водители должны будут минимум месяц. В маршрутках Орла бывает всякое: то пассажиры упадут и покалечатся, то водители подерутся. Тему обсудили на заседании профильного комитета горсовета.

- По мнению представителя администрации, заключение контрактов с перевозчиками на год, даст администрации больше возможностей использовать штрафные меры и поднять дисциплину. Депутаты решили на январском заседании комитета еще раз вернуться к теме, чтобы отследить как проведенный конкурс на деле влияет на работу орловских маршруток, - рассказали "КП" в пресс-службе Орловского горсовета.

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ИСТОЧНИК KP.RU