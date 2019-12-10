2019-12-10T14:24:45+03:00
Происшествия

В Орле подрались водители маршруток

Не поделили пассажиров. Полиция проводит проверку [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Разъяренных водителей пришлось разнимать пассажирамРазъяренных водителей пришлось разнимать пассажирам
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В Орле водители маршруток устроили бой прямо в салоне автобуса. По словам очевидцев, они не поделили пассажиров. Теперь разбирается в обстоятельствах инцидента полиция.

Миксфайт по-орловски запечатлел один из пассажиров автобуса, идущего по маршруту №14 и выложил в местное городское сообщество Вконтакте. На записи видно, что водители сцепились и машут кулаками, норовя причинить друг другу вред. Подкрепляя драку отборным матом (мы убрали звук из видео из уважения к читателю- ред.).

Предварительно, бой начался из-за того, что идущий впереди автобус №14 забрал с остановки всех пассажиров, не оставив людей для следующего сзади другого автобуса. Разнимать разъяренных мужчин пришлось женщинам-пассажирам маршрутки.

- По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. По ее результатам будет принято соответствующее процессуальное решение, - прокомментировала ситуацию корреспонденту "Комсомолки" Олеся Лихобабина, и.о. начальника УМВД России по Орловской области.

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Водители маршруток подрались в Орле.видео: vk.com/vk_orel

ИСТОЧНИК KP.RU

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