Фотофакт: в Орле нашли и замуровали "портал в ад"

2 Февр. 2020 2020-02-02T11:41:55+03:00

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В Орле пользователи социальных сетей дали громкое название яме, образовавшейся ну Тургеневском мосту. "Портал в ад" - фотоснимки с такой подписью разместили в местных сообществах Вконтакте.

Автор поста, опубликованного в группе "Орловские дороги" запечатлел дыру в тротуаре. Фотокорреспондент "Комсомолки" отправился на место, чтобы оценить масштабы провала, однако после того, как снимки облетели соцсети, "портал в ад" замуровали. Однако и тротуар, и покрытие моста, и лестница ведущая на него являют зрелище не менее грустное, чем глубокая яма посреди тротуара.

Мост видел и лучшие временаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На фото видно, что ступени буквально рассыпаются, а в местах швов появились расщелины.

Ступени лестницы в печальном состоянииФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Это не единственный мост в областном центре, который на сегодняшний день выглядит не лучшим образом. Красный мост буквально рассыпается: в прошлом году обвалилась часть ограждения, а ведущая на переправу лестница уже "отъехала" от сооружения на приличное расстояние.

На Красном мосту в прошлом году рухнула часть огражденияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ремонт переправы может начаться только тогда, когда будет отреставрирован многострадальный мост Дружбы. Власти надеются, что новый подрядчик справится с работой. Сегодня же отставание от графика составляет почти год.

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ИСТОЧНИК KP.RU