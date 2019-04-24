2019-04-24T11:14:11+03:00
Общество

Что ждет Красный мост Орла, рассказал глава города

После падения части ограждения орловцы всерьез обеспокоились судьбой сооружения [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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Красный мост в ОрлеКрасный мост в ОрлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Уже в течение нескольких дней Красный мост Орла – одна из самых обсуждаемых тем в городской повестке. После того, как в конце прошлой недели на сооружении через Оку рухнула вниз и разбилась часть ограждения, орловцы всерьез обеспокоились судьбой моста, а также собственной безопасностью. В социальных сетях горожане стали делиться снимками удручающего состояния переправы.

Перила рухнули вниз Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Перила рухнули внизФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Вчера, 23 апреля, на место выехал глава горадминистрации Александр Муромский. Он рассказал о том, что ждет Красный мост в дальнейшем.

Первым вопросом стало восстановление рухнувшей части перил. Причиной происшествия был назвал высокий износ моста.

Огражденная сигнальной лентой дыра выглядит весьма опасно. Неосторожный шаг пешехода на тротуаре и есть вероятность полететь вниз, в котлован, оставшийся от дома №1 по Гостиной.

Александр Муромский на объекте Фото: Ольга СУПОНЕВА

Александр Муромский на объектеФото: Ольга СУПОНЕВА

- Сделайте временное ограждение в кратчайший срок. А до конца недели установите перила, - дал поручение сити-менеджер.

Исполняющий обязанности главного коммунальщика города Дмитрий Фролов представил проект фрагмента, который встанет на место старого ограждения. Конструкция будет облегченной, выполненной из металла – тяжелые перила восстанавливать не будут. Сейчас городское Управления коммунальным хозяйством занимается обследованием остальных ограждений моста. До пятницы исследование завершат и если выявят аварийные, их обещают укрепить.

Заменят старый пролет перил на новый облегченный вариант из металла Фото: Ольга СУПОНЕВА

Заменят старый пролет перил на новый облегченный вариант из металлаФото: Ольга СУПОНЕВА

Что же касается дальнейшей судьбы Красного моста, то он подлежит большой реконструкции. По проекту, Красный мост расширят, отремонтируют пролеты, заменят дорожное покрытие, освещение и иже с ним. По словам Муромского, сейчас прорабатываются все необходимые документы. Правда, когда начнется эта масштабная работа, пока не ясно: все упирается в завершение нашумевшего ремонта моста Дружбы, а к этому объекту много вопросов. И первый из них – серьезное отставание от графика.

Мост сильно изношен Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мост сильно изношенФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Подрядчик рассматривает различные варианты наращивания темпов работ, один из них — закрытие движения по мосту Дружба. Но все эти вопросы мы будем рассматривать тогда, когда кран и остальная необходимая грузоподъемная техника будут уже на объекте, когда на руках будет график производства работ, когда мы будем понимать, что закрытие будет на пользу самому мосту, - подчеркнул сити-менеджер.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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