13 Янв. 2020 2020-01-13T11:46:17+03:00

Красный мост сегодня не в лучшем состоянии, по планам, ремонт должен стартовать в 2021 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Желающих ремонтировать Красный мост в Орле не нашлось. На электронный аукцион не заявилась ни одна подрядная организация.

Информация размещена на официальном портале госзакупок. Подрядчика для ремонта переправы попытались найти уже во второй раз, однако аукцион признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Первый аукцион был назначен на 19 декабря 2019-го, тогда также не нашлось желающих взяться за ремонт моста. Второй раз попытались найти подрядчика 30 числа того же месяца, но безрезультатно.

Напомним, по графику ремонт должен начаться в 2021 году, после того, как завершится реконструкция моста Дружбы. Начальная (максимальная) цена контракта - более 1 миллирда 382 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU