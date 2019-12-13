2019-12-13T10:15:44+03:00
Общество

Состоятся торги по выбору подрядчика на ремонт Красного моста в Орле

Цена контракта - более 1 миллиарда 382 миллионов рублей
Ольга СУПОНЕВА
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По графику, ремонт Красного моста должен начаться в 2021 годуПо графику, ремонт Красного моста должен начаться в 2021 годуФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Торги по выбору подрядной организации, которая займется ремонтом Красного моста в Орле, состоятся на будущей неделе. Аукцион в электронной форме запланирован на 19 декабря, максимальная цена контракта - более 1 миллиарда 382 миллионов рублей.

Документация размещена на официальном портале государственных закупок, заказчиком выступает Управление капитальным строительством Орла. Аванс подрядчику обещают в размере 21% от стоимости контракта. Источник финансирования - бюджет города. Заявки желающие взяться за реконструкцию Красного моста могут подавать до 19 числа, в этот день состоятся торги.

По графику, ремонт должен начаться в 2021 году.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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