Движение по мосту Дружбы в Орле обещают полностью открыть в начале осени
Сегодня, 16 января, в Орле на заседании комитета облсовета по ЖКХ обсудили процесс ремонта моста Дружбы, закрытого в октябре прошлого года.
Напомним, согласно муниципальному контракту, заключенного с белгородской компанией ООО «РЕМСПЕЦМОСТ» ремонтные работы должны закончиться 20 декабря. Впервые о том, что движение откроют раньше, заявил глава региона Андрей Клычков в конце 2019-го.
Сегодня его слова подтвердил Денис Блохин, и.о. заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.
- На данный момент работы ведутся по графику. Завершение работ запланировано на конец этого года. Однако полностью движение по мосту планируется открыть в конце лета-начале осени этого года, - пояснил Денис Блохин.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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