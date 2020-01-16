16 Янв. 2020 2020-01-16T13:33:19+03:00

Движение по мосту Дружбы в Орле обещают полностью открыть в начале осени Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Сегодня, 16 января, в Орле на заседании комитета облсовета по ЖКХ обсудили процесс ремонта моста Дружбы, закрытого в октябре прошлого года.

Напомним, согласно муниципальному контракту, заключенного с белгородской компанией ООО «РЕМСПЕЦМОСТ» ремонтные работы должны закончиться 20 декабря. Впервые о том, что движение откроют раньше, заявил глава региона Андрей Клычков в конце 2019-го.

Сегодня его слова подтвердил Денис Блохин, и.о. заместителя Председателя Правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

- На данный момент работы ведутся по графику. Завершение работ запланировано на конец этого года. Однако полностью движение по мосту планируется открыть в конце лета-начале осени этого года, - пояснил Денис Блохин.

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ИСТОЧНИК KP.RU