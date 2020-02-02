До 5 февраля близким погибшим при взрыве под Орлом окажут помощь

2 Февр. 2020 2020-02-02T10:47:39+03:00

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Помощь семьям пострадавших при взрыве на предприятии под Орлом окажут в ближайшее время. Такое решение было принято на заседании комиссии, созданной главой региона Андреем Клычковым в день трагического ЧП, 31 января.

Взрыв в цеху строящегося предприятия в городе Мценске случился в последний январский день утром. Он унес жизни пятерых человек, еще трое покалечились- у них травмы рук, позвоночника, ожоги. Среди пострадавших оказались двое турецких граждан.

- Устанавливается контакт с семьями погибших и пострадавших рабочих. В настоящее время к пострадавшим иностранным гражданам выехали представители консульства Турецкой республики в России. Департаменту социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской областив срок до 5 февраля поручено принять все необходимые меры по оказанию материальной поддержки и социально-психологической помощи семьям пострадавших, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Правительства Орловской области.

Также администрация Мценска организовала сбор средств. Следком продолжает расследование уголовного дела, возбужденного после взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU