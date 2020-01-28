28 Янв. 2020 2020-01-28T11:11:50+03:00

В Орле суд обязал администрацию провести ремонт в аварийном доме на улице Металлургов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

23 января Советский районный суд города Орла рассмотрел ситуацию, сложившуюся вокруг общежития на улице Металлургов, 38. Напомним, уже несколько лет его жильцы боятся, что здание сложится как карточный домик.

Как рассказывали они корреспондентам «Комсомолки», в ответ на многочисленные жалобы, администрация отвечала лишь очередными отписками, а это время одно из стен дома продолжала обрушаться. Дело дошло до прокурорской проверки, обличившей чиновников в бездействии, когда существует реальная угроза жизни людей.

В частности, было выяснено, что дом признан аварийным еще в 2017 году и его техническое состояние отмечено снижением общей несущей способности и эксплуатационных характеристик.

- После рассмотрения дела, суд принял решение возложить на Администрацию города обязанность принять противоаварийные меры в виде ремонтных работ, определенных проектно-сметной документацией, - пояснили «КП» в пресс-службе Советского районного суда.

Кроме того, суд признал незаконным постановление администрации города от 3 июля 2019 года о сносе дома до 1 сентября 2026 года и отселения жильцов до 30 декабря 2027 года, так как эти сроки признаны неразумными и не отвечающими степени аварийности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"А воз и ныне там: жильцы аварийного общежития на улице Металлургов в Орле продолжают бороться за свой дом" - С чего все началиналось. Комментарии жильцов и ответы чиновников

"Орловских чиновников призвали помочь жильцам общежития на Металлургов" - Аварийный дом, рассыпающийся на части, планируют расселить только в 2026 году

"В Орле власти добрались до «дома из заплаток» на улице Металлургов" - С жильцами аварийки пообщался глава городской администрации

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU