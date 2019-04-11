2019-04-11T14:33:59+03:00
Общество

В Орле власти добрались до «дома из заплаток» на улице Металлургов

С жильцами аварийки пообщался глава городской администрации
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле власти добрались до «дома из заплаток» на улице МеталлурговВ Орле власти добрались до «дома из заплаток» на улице МеталлурговФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Сносить или ремонтировать? Этот вопрос волнует жильцов дома № 38 по улице Металлургов в Орле с конца 2018 года. Плесень, грибок, обрушение стен, протекающие крыши, конденсат – вот весь спектр проблем, нависший над собственниками. Надежду на ответ о дальнейшей судьбе дома жителям аварийного дома-общежития дал глава городской администрации Александр Муромский во время своего традиционного объезда 10 апреля.

Первой проблемой сити-менеджеру жильцы обозначили отсутствие у дома управляющей компании. По документам здание с 2007 года обслуживало ЖЭУ № 4. Но по словам собственников, за весь период в 2010 году штукатурили только угол дома, где расположены санузлы. Тогда же заменили дверь водосточной трубы. Но текущего ремонта управляющая компания не производила ни разу. Речи не шло ни о замене канализационных и водопроводных труб в подвале, ни о ремонте крыши.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В 2018 году управляющая компания и вовсе отказалась от дома. Ответ был один – дом убыточный. Сейчас же в общежитии восстановления требуют крыша, фасад, подъезды, водопровод. И это только малая часть проблем. Вместе с жильцами Александр Муромский осмотрел дом с внешней стороны, поднялся и в душевые, которые как раз расположены с той стороны дома, что разрушается больше всего. Из-за протечек воды общежитие словно крошится. Но по словам самих жильцов, вода подтекает именно в туалетах.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Муромский же отметил, что у него есть информация, будто душевые переоборудовали сами жильцы. Собственники заявили – это не так. Душ всегда был там, где он и находится. В ответ сити-менеджер подчеркнул, что заботиться о доме необходимо и поручил своему заместителю по Северному району Владимиру Маркину найти УК для общежития.

Еще одна проблема, которую обозначили жильцы – отопительная труба всего Северного района Орла, которая проложена через подвал дома. Со слов самих собственников, она толстая и низкая. Когда в доме прорывается канализация, и вода попадает на горячую трубу, идет испарение, а из-за пара дом начинает сыпаться.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Пар идет до самого верха. В 2013 году мы сами сделали ремонт каждого этажа. Сейчас вся краска снова сходит. А в подъездной двери вообще пришлось делать дыры, чтобы этот пар выходил наружу, - поделились жители.

Конденсат оседает на стенах квартир, от этого образовываются плесень и грибок. В некоторых комнатах, пожаловались жители, и вовсе создается эффект парилки. Выслушав жильцов, Муромский в срочном порядке поручил отправить в общежитие специалистов и устранить проблему.

Больше всего на встрече с главой администрации жильцов волновал вопрос о реконструкции дома. Аварийным общежитии признали в конце 2017 года. Тогда по акту экспертизы, физический износ основных несущих конструкций здания был недостаточным и составлял 49 %, а его ремонтопригодность - 56 %. На основании этого комиссия сделала вывод о проведении в доме восстановительных работ. После этого, как рассказали жильцы, в марте 2018 года, им прислали требование произвести реконструкцию за свой счет и продлили срок до 30 декабря.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- В случае неисполнения требований земельный участок у нас отберут для нужд города с выплатой возмещений. Но что здесь ремонтировать? Сносить надо! – жаловались люди.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Срок для реконструкции, данный администрацией, истек уже несколько месяцев назад. А решения, что будет с домом дальше, собственники ждут до сих пор.

- На сегодняшний день первоочередная задача — разработать проектно-сметную документацию на ликвидацию факторов аварийности. В ближайшие месяцы проектный институт должен выяснить, какие виды работ необходимо провести, и сколько средств на это потребуется, - ответил Муромский жильцам.

. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Дополнительно глава администрации Орла поручил Владимиру Маркину установить возле дома помимо красных сигнальных лент указатели, чтобы обезопасить людей. Также сити-менеджер обратил внимание жильцов на то, что у них есть возможность переселиться на время в жилье маневренного фонда. Но у людей и на это нашелся свой ответ.

- Мы туда ездили. Это деревянный дом, бараки. Первый этаж отштукатурен, второй этаж – гнилые доски, все заляпано краской. Все выглядит еще хуже, чем здесь у нас. Лучше мы останемся в опасном доме, чем переедем в сарай, - поделились жильцы.

Какое решение примут власти? "КП" следит за дальнейшей судьбой дома-общежития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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