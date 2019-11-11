2019-11-11T09:11:19+03:00
Общество

Орловских чиновников призвали помочь жильцам общежития на Металлургов

Аварийный дом, рассыпающийся на части, планируют расселить только в 2026 году
Наталья Меркулова
Поделиться:
Орловских чиновников призвали помочь жильцам общежития на МеталлурговОрловских чиновников призвали помочь жильцам общежития на МеталлурговФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Жильцы многострадального общежития на улице Металлургов, 38 в Орле продолжают бить тревогу: дом может рухнуть в любую минуту. Позади уже обращения в прокуратуру и городскую администрацию, а также многочисленные экспертизы. Однако ситуация по-прежнему не сдвинулась с мертвой точки. Сейчас к делу подключились участники Общероссийского Народного фронта, выступившие с требованием немедленно помочь людям.

Общежитие начало разрушаться еще в 2007 году. Под ним проходит теплотрасса, пар от которой поднимается до верхних этажей. Плесень на стенах – это самое меньшее, что случилось с квартирами жильцов. Сейчас перед ними встала главная проблема в виде обрушающегося фасада. Спустя десять лет здание признали аварийным, но людям это никак не помогло.

На данный момент в доме продолжают жить 179 человек.

- Наши семьи по-прежнему вынуждены проживать в нечеловеческих условиях, дышать плесенью и засыпать, боясь, что ночью здание обрушится, – рассказала жительница дома Валентина Емельянова.

Власти же поясняют, что дом может быть расселен только в 2026 году. Пока людям обещают сделать только временный ремонт, проект которого еще не готов, хотя об этом глава городской администрации Александр Муромский говорил еще в апреле, во время встречи с жильцами общежития.

То, как выглядит сейчас многострадальный дом изнутри, можно увидеть в репортаже «КП».

- Нельзя допустить несчастного случая. Вспомните, как в 2017 году в Орле удалось чудом спасти жильцов дома на улице Набережной Дубровинского, 86. Тогда мы настояли на его расселении и здание обрушилось спустя сутки после того, как из него выехал последний жилец, - обращаются члены ОНФ к городским властям.

Вы стали свидетелем достойного внимания события?

Сообщите об этом нашим журналистам!

по электронной почте: olga.suponeva@phkp.ru

по телефону: (4862) 43-39-39

или напишите "Вконтакте"

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вместе со страной: Незрячие россияне впервые приняли участие в Географическом диктанте
В этом году к юбилейной, пятой по счету просветительской акции присоединились инвалиды по зрению из разных регионов. Корреспонденты «КП» побывали на площадках проведения диктанта
Новости 24
Наркоторговцы, делавшие в Орле тайники, отправились под суд
Первым зампредом Правительства Орловской области стала Валентина Нордстрем
В Орле активисты обратили внимание чиновников на опасный подход к остановке
Орловцев попросили сообщать, где торгуют смертью
В Орле на две недели ограничат движение по улице 7 ноября
В Орловской области автомобиль с людьми едва не упал с обрыва
В Орле уничтожили 800 килограмм подозрительных яблок
Житель Орла стал жертвой ночного грабежа
В Орловской области в пожаре пострадала 60-летняя женщина
У руля Малоархангельского района стал Петр Матвейчук
Орловец не справился с управлением авто и вылетел в кювет
«Чучело»: на орловской сцене расскажут о подростковой жестокости
Новая рабочая неделя в Орле будет прохладнее предыдущей
Орловский мюзикл «Люди Ламанчи» произвел фурор на фестивале в Мичуринске
Мощь, проверенная временем: орловский «Текмаш» отметил 165-летие
В Орле лихач "ВАЗ" насмерть сбил пешехода
Ледовые арены приглашают орловцев провести выходные на коньках
Орелстат озвучил средний размер пенсии в регионе
В Орле может появиться платная стоянка для авто
В Орле наградили полицейских, отличившихся на службе
9 ноября в Орле пройдет акция по сбору пустых бутылок и макулатуры
Орловец, застреливший от обиды соседа, отправился в тюрьму
На образование в Орловской области потратят почти 261 млн рублей
Орловские коммунальщики ищут работников
Мошенница, обманувшая пенсионеров из Орла на круглую сумму, пойдет под суд
Стало известно, на каких улицах в Орле обустроят контейнерные площадки
Сбербанк проводит «Зелёный день» 11 и 12 ноября
На один день Орел превратился в «Джазовую провинцию»
В Орле отметили 102-ую годовщину Октябрьской революции