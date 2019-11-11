Орловских чиновников призвали помочь жильцам общежития на Металлургов

Жильцы многострадального общежития на улице Металлургов, 38 в Орле продолжают бить тревогу: дом может рухнуть в любую минуту. Позади уже обращения в прокуратуру и городскую администрацию, а также многочисленные экспертизы. Однако ситуация по-прежнему не сдвинулась с мертвой точки. Сейчас к делу подключились участники Общероссийского Народного фронта, выступившие с требованием немедленно помочь людям.

Общежитие начало разрушаться еще в 2007 году. Под ним проходит теплотрасса, пар от которой поднимается до верхних этажей. Плесень на стенах – это самое меньшее, что случилось с квартирами жильцов. Сейчас перед ними встала главная проблема в виде обрушающегося фасада. Спустя десять лет здание признали аварийным, но людям это никак не помогло.

На данный момент в доме продолжают жить 179 человек.

- Наши семьи по-прежнему вынуждены проживать в нечеловеческих условиях, дышать плесенью и засыпать, боясь, что ночью здание обрушится, – рассказала жительница дома Валентина Емельянова.

Власти же поясняют, что дом может быть расселен только в 2026 году. Пока людям обещают сделать только временный ремонт, проект которого еще не готов, хотя об этом глава городской администрации Александр Муромский говорил еще в апреле, во время встречи с жильцами общежития.

То, как выглядит сейчас многострадальный дом изнутри, можно увидеть в репортаже «КП».

- Нельзя допустить несчастного случая. Вспомните, как в 2017 году в Орле удалось чудом спасти жильцов дома на улице Набережной Дубровинского, 86. Тогда мы настояли на его расселении и здание обрушилось спустя сутки после того, как из него выехал последний жилец, - обращаются члены ОНФ к городским властям.

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