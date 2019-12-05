В Орле состоятся публичные слушания по изменениям в сквере Ермолова

СЕГОДНЯ 11:00 2019-12-05T11:05:03+03:00

Они запланированы на 16 декабря, горожане уже сегодня могут высказать свои предложения

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Как изменится сквер Ермолова в Орле обсудят на публичных слушаниях. Они запланированы на 16 декабря, однако уже сегодня горожане могут высказать свои предложения и замечания.

Постановление о проведении слушаний подписал мэр Орла Василий Новиков. На повестке - одобрение изменений архитектурного облика, размещение фонтана, а также дальнейшее развитие сквера и соседних территорий.

Напомним, что вопрос об изменениях в сквере встал еще минувшим летом. Однако предложенный проект реконструкции общественного пространства с размещением здесь фонтана вызвал массу споров среди горожан. Так, активисты общественного движения "Граждане Орла" активно выступили против радикальный изменений, в городе проходили пикеты. Не обошел вопрос стороной и губернатор Андрей Клычков: он инициировал встречу с жителями и активистами, обсуждение вышло жарким. В итоге решили, что будут выслушаны и учтены все точки зрения.

Свои предложения можно направить в комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства городской администрации, кабинет № 13. В будние дни с 9.00 до 18.00 (13.00-14.00 - перерыв).

ИСТОЧНИК KP.RU