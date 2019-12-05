2019-12-05T11:05:03+03:00
Общество

В Орле состоятся публичные слушания по изменениям в сквере Ермолова

Они запланированы на 16 декабря, горожане уже сегодня могут высказать свои предложения
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Изменится ли сквер?Изменится ли сквер?Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Как изменится сквер Ермолова в Орле обсудят на публичных слушаниях. Они запланированы на 16 декабря, однако уже сегодня горожане могут высказать свои предложения и замечания.

Постановление о проведении слушаний подписал мэр Орла Василий Новиков. На повестке - одобрение изменений архитектурного облика, размещение фонтана, а также дальнейшее развитие сквера и соседних территорий.

Напомним, что вопрос об изменениях в сквере встал еще минувшим летом. Однако предложенный проект реконструкции общественного пространства с размещением здесь фонтана вызвал массу споров среди горожан. Так, активисты общественного движения "Граждане Орла" активно выступили против радикальный изменений, в городе проходили пикеты. Не обошел вопрос стороной и губернатор Андрей Клычков: он инициировал встречу с жителями и активистами, обсуждение вышло жарким. В итоге решили, что будут выслушаны и учтены все точки зрения.

Свои предложения можно направить в комиссию по проведению публичных слушаний по адресу: город Орёл, Пролетарская гора, 7, Управление градостроительства городской администрации, кабинет № 13. В будние дни с 9.00 до 18.00 (13.00-14.00 - перерыв).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Благоустройство сквера Ермолова в Орле»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Орле водитель «Мицубиси» устроил тройное ДТП
В Орле пообещали решить проблему с пешеходным переходом, упирающимся в столб
Старая знакомая оставила орловчанку без дорогого гаджета
6 декабря орловцев приглашают выбрать территорию для благоустройства
Орловцев приглашают посмотреть ироническую комедию "Валентинов день"
«Как рождаются сны»: орловцам покажут инклюзивный спектакль
В Орле ограничат движение по улице 8 Марта
Орловские чиновники отчитались об итогах дорожного ремонта-2019
Орловский губернатор улетел в Китай
В Орле крышу дома отремонтировали после вмешательства прокуратуры
В Орле подвели итоги «Вахты памяти – 2019»
В Зареченском микрорайоне Орла появился новый пешеходный переход
В Орловской области насчитали больше 13 с половиной тысяч мигрантов
В Орле сгорела трансформаторная подстанция
Ремонт электронных табло на остановках Орла начнется 9 декабря
На трассе "Калуга-Орел" легковушка столкнулась с микроавтобусом
В Орле спасатели тушили квартиру в девятиэтажке
Один человек пострадал в столкновении "Нивы" и "Ниссана" под Орлом
В Орловской области началась эпидемия простуды
В Орловской области арестовали 25-летнюю закладчицу
Ольга Кормухина предложила орловцам спеть с ней на одной сцене