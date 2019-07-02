В Орле активистка вышла на пикет против фонтана в сквере Ермолова

СЕГОДНЯ 14:45 2019-07-02T14:46:36+03:00

Общественники уверены, что реконструировать это общественное пространство нет необходимости

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В Орле не утихают споры вокруг грядущей реконструкции сквера Ермолова. По планам, инвестор вложит 150 миллионов рублей в благоустройство, в частности здесь должен появиться фонтан. Однако не все жители города согласны с возможными изменениями.

Так, сегодня к стенам здания облправительства с одиночным пикетом вышла общественная активистка, представитель движения «Граждане Орла» Светлана Свеженцева. Она развернула плакат со следующим обращением: «Депутаты горсовета, мы требуем спасти сквер генерала А.П. Ермолова».

Отмечается, что сквер, памятник генералу, деревья, растущие на этой территории – достояние города.

«В городе много других проблем и фонтан на месте части сквера не нужен». Также пикетчица попросила губернатора Андрея Клычкова оставить сквер в покое. Общественники уверены, что инвестор должен вложить средства в «реально нужные городу проекты».

Как уже рассказывала «КП», 20 июня схема размещения фонтана в сквере получила одобрение и согласование со стороны регионального Управления по государственной охране объектов культурного наследия, одобрил ее и градостроительный совет. Камнем преткновения новшества стали на прошедшей на прошлой неделе сессии горсовета. Депутаты не смогли договориться о том, нужен ли городу фонтан. Вопрос отложили до июльской сессии.

ИСТОЧНИК KP.RU