2019-06-27T15:41:22+03:00
Общество

Размещение фонтана в сквере Ермолова в Орле откладывается

На сегодняшней сессии горсовета депутаты не дали зеленый свет проекту, вопрос рассмотрят еще раз
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Проект изменений сквера ЕрмоловаПроект изменений сквера Ермолова
Изменить размер текста:

Размещение сухого фонтана в сквере Ермолова в Орле откладывается. На сегодняшней, 27 июня, сессии горсовета депутаты так и не смогли прийти к решению: нужен ли здесь этот объект или нет.

Вопрос вызвал жаркие споры. Напомним, ранее градостроительный совет области одобрил установку фонтана. Управление госохраны объектов культурного наследия тоже согласовало его появление в сквере. А вот мнения народных избранников разделились. Не смотря на то, что согласовать предлагалось лишь внешний облик сквера, спорить депутаты стали о сохранении проезда по переулку Воскресенскому и возможных пробках.

В итоге после завершения сессии, изучив протокол, фиксировавший в том числе результаты голосования, мэр города Василий Новиков принял решение еще раз рассмотреть спорный вопрос на ближайшем заседании горсовета.

Напомним, средства в размере 150 миллионов рублей на оборудование фонтана выделяет «Сбербанк».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Городская среда в Орле»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
До смерти избивший приятеля отца орловец-рецидивист проведет в тюрьме 12 лет
Под Орлом от пожара спасали баню
Андрей Клычков ответит на вопросы орловцев в прямом эфире
Орловец разменял тридцать тысяч рублей на десять
В Орле две женщины оказались под колесами грузовика
В Орле объявлено штормовое предупреждение
В Орле полыхали торговые палатки на улице Гагарина
Кромское шоссе в Орле не поделили «Киа» и «ВАЗ»
В Орле исчезла свалка на улице Родзевича-Белевича
Уже сегодня в Орле пройдет молодежный фестиваль «Мы крылья России»
В Орле на улице Ляшко под колеса «Дэу Нексия» попала 20-летняя девушка
В Орле представили мобильное приложение и сайт, призванные сделать город чище
В Орловской области задержали мужчину почти с 300 граммами марихуаны
На Орловщине участились случаи выпадения детей из окон многоэтажек
Чиновники: средства на обустройство контейнерных площадок на Орловщине выделит федеральная казна
Два человека погибли в столкновении фуры и комбайна на орловской трассе
Ход дорожных работ в Орле проверил «Губернаторский контроль»
Спортивную эстафету в рамках антинаркотического месячника провели орловские полицейские
В Орле спасатели тушили пожар в прицепе грузовика