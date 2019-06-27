Размещение фонтана в сквере Ермолова в Орле откладывается

СЕГОДНЯ 15:41 2019-06-27T15:41:22+03:00

На сегодняшней сессии горсовета депутаты не дали зеленый свет проекту, вопрос рассмотрят еще раз

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Размещение сухого фонтана в сквере Ермолова в Орле откладывается. На сегодняшней, 27 июня, сессии горсовета депутаты так и не смогли прийти к решению: нужен ли здесь этот объект или нет.

Вопрос вызвал жаркие споры. Напомним, ранее градостроительный совет области одобрил установку фонтана. Управление госохраны объектов культурного наследия тоже согласовало его появление в сквере. А вот мнения народных избранников разделились. Не смотря на то, что согласовать предлагалось лишь внешний облик сквера, спорить депутаты стали о сохранении проезда по переулку Воскресенскому и возможных пробках.

В итоге после завершения сессии, изучив протокол, фиксировавший в том числе результаты голосования, мэр города Василий Новиков принял решение еще раз рассмотреть спорный вопрос на ближайшем заседании горсовета.

Напомним, средства в размере 150 миллионов рублей на оборудование фонтана выделяет «Сбербанк».

ИСТОЧНИК KP.RU