СЕГОДНЯ 12:19 2019-06-22T12:19:31+03:00

Схема его размещения уже подготовлена и одобрена градостроительным советом

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В Орле предложили установить сухой фонтан в сквере Ермолова. Новый архитектурный облик общественного места обсудили чиновники на заседании комитета по строительству 20 июня. Речь идет только о согласовании внешнего вида фонтана.

Первый замглавы администрации Олег Минкин рассказал, что схема размещения фонтана уже подготовлена. Ее представляли на градостроительном совете Орловской области. Схема получила одобрение и согласование со стороны регионального Управления по государственной охране объектов культурного наследия.

Сама схема сквера меняться не будет. Согласованный эскиз-план сухого фонтана разработают уже к 27 июня.

Напомним, на строительство фонтана и благоустройство прилегающей территории будут выделены средства в размере 150 миллионов рублей. Их предоставит ПАО «Сбербанк».

ИСТОЧНИК KP.RU