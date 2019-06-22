В Орле предложили установить сухой фонтан в сквере Ермолова
В Орле предложили установить сухой фонтан в сквере Ермолова. Новый архитектурный облик общественного места обсудили чиновники на заседании комитета по строительству 20 июня. Речь идет только о согласовании внешнего вида фонтана.
Первый замглавы администрации Олег Минкин рассказал, что схема размещения фонтана уже подготовлена. Ее представляли на градостроительном совете Орловской области. Схема получила одобрение и согласование со стороны регионального Управления по государственной охране объектов культурного наследия.
Сама схема сквера меняться не будет. Согласованный эскиз-план сухого фонтана разработают уже к 27 июня.
Напомним, на строительство фонтана и благоустройство прилегающей территории будут выделены средства в размере 150 миллионов рублей. Их предоставит ПАО «Сбербанк».
ИСТОЧНИК KP.RU