Фонтану быть? Орловцы обсудили с губернатором изменения в сквере Ермолова

В минувший четверг, 10 июля, в орловском сквере Ермолова состоялась открытая встреча губернатора Андрея Клычкова с представителями различных общественных движений, активистами и неравнодушными горожанами. Глава региона пригласил к диалогу: на повестке вопрос об установке фонтана в сквере. И хотя мнения были диаметрально противоположные, диалог удался. Корреспондент «КП» также побывал на встрече.

В сквере собрались и те кто за благоустройство, и те, кто противФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, «околофонтанные» споры и одиночные пикеты продолжаются в Орле уже несколько недель. Причиной тому стала концепция благоустройства сквера Ермолова и установки в нем сухого фонтана. 150 миллионов рублей на ее реализацию в рамках благотворительной акции планирует выделить Сбербанк, который уже помог обновить городскую среду в Калининграде, Пензе, Новосибирске, Владимире и Воронеже.

Однако в Орле реализация концепции натолкнулась на негативную реакцию представителей некоторых общественных движений. В частности участников «Граждан Орла», выступивших под девизом «Спасем наши скверы». Их возмутило, что для установки фонтана придется вырубить часть деревьев и это может радикально изменить исторический облик областного центра.

Диалог вышел эмоциональнымФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

- Правильный алгоритм перестройки общественных пространств заключается в следующем: появление концепции благоустройства, разработка пяти-семи вариантов проектов и публичные слушанья, на которых люди приходят к консенсусу. Ничего подобного в случае со сквером Ермолова не было, - заявил Владимир Невров, координатор движения «Граждане Орла».

Разрешить назревшие противоречия губернатор Андрей Клычков призвал в личной встрече. На это предложение откликнулись более сотни орловцев. Диалог власти и народа занял около двух часов.

За это время представители областной власти, градостроители и разработчики проекта по благоустройству постарались максимально полно рассказать о планах обновления сквера и ответить на вопросы горожан.

В скором времени сквер Ермолова может изменитьсяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Конструктивный диалог сначала наладить не удалось. Возмущенные противники благоустройства сквера первыми взяли слово, наперебой

- Противники благоустройства вели себя как дикари: перебивали, тыкали, выкрикивали из толпы оскорбления. Очень жаль, что такая гражданская активность носит деструктивную направленность и выливается в самые неприглядные эмоциональные выпады. Возможно, от нее будет больше толку, если направить ее в созидательное русло, - отметил в соцсетях Сергей Лежнев, советник губернатора.

Тем не менее региональные власти выразили надежду на диалог. Губернатор подчеркнул, что всегда есть те, кто «за» и есть те, кто «против», но главная задача объединиться и определить, что и как нужно делать в городе.

- Сегодня была озвучена лишь концепция благоустройства сквера, которая может быть скорректирована с учетом общественного мнения. Этот вопрос будет рассмотрен на горсовете. Безусловно, окончательное решение будет принято после широкого обсуждения с жителями и экспертами, - обратился Андрей Клычков к орловцам.

Андрей Клычков: "Нужно выслушать все точки зрения"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Губернатор постарался успокоить жителей Орла и объяснить, что никто не планирует вырубку деревьев и перекрытие транспортной развязки. Вместо парковки возле сквера появится несколько парковочных карманов по улице Комсомольской и Карачевской, а также разворотное кольцо для туристических автобусов.

К тем, кто беспокоится за нарушение исторического облика города, обратился краевед Виктор Ливцов.

- Когда-то здесь был большой ров, затем - пустопорожнее место. В 19 веке была застройка, но ее снесли и строили Дворец Приборостроителей. Затем здесь появляются кусты и, наконец, сквер Ермолова. Безусловно, он нуждается в благоустройстве. И строительство фонтана является одной из возможностей его облагородить, - отметил Ливцов.

Однако споры не утихают. Напомним, 7 лет назад сквер Ермолова также был эпицентром жарких столкновений власти и градозащитников. Тогда общественники выступали против установки памятника Ермолову.

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