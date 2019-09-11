Чиновники рассказали, какие изменения произошли в Детском парке в Орле

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-11T12:45:42+03:00

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Во вторник, 10 сентября, на рабочем совещании в городской администрации стали известны подробности хода реконструкции Детского парка. Сейчас он спрятан от орловцев высоким металлическим забором и увидеть, что там происходит не так и просто.

Напомним, ремонт парка стал одним из ключевых событий этого года. Руководство региона пообещало изменить его до неузнаваемости: сделать скалодром, кинокапсулу, воркаут-площадку и многое другое. Однако грядущие изменения вызвали у общественности и ряд опасений. Новость о том, что полюбившаяся нескольким поколением горожан алыча будет полностью вырублена, многих смутила. Активисты даже создали в соцсетях группу для обсуждения вопросов, связанных с парком.

Тем временем реконструкция в самом разгаре. В Детском парке уже уложили плитку, частично сделали тротуары, дорожки, начали строительство фуд-корта вокруг сценической площадки.

- Кроме того, выполнена планировка откосов и устройства террасы, ведутся работы над чашей фонтана «Кони». Также мы предусмотрели обустройство «народных» троп и создание доступной среды для инвалидов, - сообщил первый заместитель главы города Олег Минкин.

ИСТОЧНИК KP.RU