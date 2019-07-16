В Детском парке Орла вырубят часть деревьев и посадят новые

СЕГОДНЯ 16:39 2019-07-16T16:42:14+03:00

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В Детском парке Орла в ходе его реконструкции планируется вырубка более чем полутора сотни деревьев. В городской администрации заверяют: на их месте посадят новые.

По плану, срубить в этом году должны 163 дерева. Из них 117 – это алыча. Как пояснили в пресс-службе мэрии, плодовые деревья по санитарным нормам не могут расти на детских площадках.

- Деревья имеют признаки аварийности. Также для отдыхающих небезопасны 30 ясеней, 11 американских клёнов, 3 остролистных клёна и 2 березы. Некоторые их этих деревьев опасно наклонены, и при сильных ветрах такое насаждение рискует упасть, у других сгнил ствол, есть и полностью сухостойные деревья, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Отмечается, что ивы, которые растут близ деревянного мостика через Орлик, вырубать не планируется. На месте снесенных насаждений, по проекту, должно появиться 126 кленов и туй, а также 859 погонных метров живой изгороди.

«КП» следит за ходом благоустройства парка.

ИСТОЧНИК KP.RU