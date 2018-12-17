2018-12-17T18:05:55+03:00
Общество

Скалодром, велодорожки и кинокапсула: Детский парк Орла может измениться до неузнаваемости

Представлен генеральный проект преображения любимого места отдыха сотен горожан [фото]
Ольга СУПОНЕВА
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По задумке дизайнеров, в парке появится вот такая террасаПо задумке дизайнеров, в парке появится вот такая терраса
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В Орле представлен генеральный проект реконструкции Детского парка и прилегающей к нему территории. Его разработчики постарались на славу: здесь предусмотрено зонирование, продуманы места отдыха в разную погоду, велодорожки, интерактивные детские площадки, зоны спорта, интересные элементы освещения, озеленение и даже туалеты, которые по неизвестным причинам так не любят строить в общественных местах нашей страны и города в частности. «КП» рассказывает и показывает читателям, каким же может стать Детский парк.

Вот так здорово может выглядеть игровая зона

Вот так здорово может выглядеть игровая зона

Отметим, что проект представила местная компания ЗАО «Горпроект». Согласно ему, парк будет разделен на 12 площадок: пять игровых зон, три спортивные, две зоны для тихого отдыха, образовательная зона и зона для проведения культурно-массовых мероприятий.

Разберем каждую по порядку.

Игровая зона предусматривает зонирование в зависимости от потребности детей разных возрастов. По плану, маленьким орловцам скучать не придется: здесь и качели, и балансиры, и домик на дереве. Предусмотрен и мини-скалодром, и горки, сетка для лазания и лабиринт. Есть в проекте и зона для детей на инвалидных колясках. При этом - никаких пестрых цветов и сомнительного аляповатого дизайна!

Как вам такая детская площадка?

Как вам такая детская площадка?

Образовательная зона также включает в себя игровое оборудование, но при этом – несущее как не сложно догадаться образовательную функцию. Тут должны появиться ксилофоны, звуковая карусель, калейдоскоп, игровой комплекс для лазания, доски с кубиками, большая песочница со встроенными игровыми экскаваторами. Еще разработчики продумали в этой зоне кинокапсулу для просмотра фильмов и проведения мастер-классов.

Кинокапсула на 20 мест

Кинокапсула на 20 мест

Зона тихого отдыха включит в себя удобные скамьи со спинками и навесом от дождя и солнца.

Навесы защитят от жары

Навесы защитят от жары

Спортивная зона - это тренажеры, скалодром, воркаут-площадка, детская площадка для занятий спортом всей семьей.

Также проект предусматривает современные варианты освещения, точечное озеленение, зоны для размещения общепита. Многие элементы из тех, что есть сейчас сохранятся: это фонтан «Лошади», подвесной мостик через Орлик, новый сухой фонтан, так называемая «пепельница». А еще может появиться смотровая площадка со спуском к воде и возможностью арендовать лодку или катамаран, чтобы покататься.

Велодорожка вдоль набережной

Велодорожка вдоль набережной

Подумали дизайнеры и о зимнем использовании парка: в холодное время года на набережной можно заливать каток.

А вот так терраса смотрится вечером

А вот так терраса смотрится вечером

Словом, остается лишь воплотить проект в жизнь, и Детский парк станет местом притяжения для всех и каждого.

«Комсомолка» следит за ходом реализации проекта.

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