2019-07-19T17:09:11+03:00
Общество

Реконструкцию Детского парка в Орле взяли под общественный контроль

Жительница города создала в соцсетях группу, посвященную ремонту. Присоединиться может любой желающий
Ольга СУПОНЕВА
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Детский парк преобразится до неузнаваемости?Детский парк преобразится до неузнаваемости?
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В Орле стартовала масштабная (по планам) реконструкция Детского парка. Любимое место отдыха маленьких горожан и их родителей закрыли на ремонт, а вместе с тем неравнодушные орловцы решили вести за ним общественный контроль. Так жительница города Татьяна Скалдина создала «Вконтакте» группу, посвященную благоустройству территории. Присоединиться к ней может любой желающий.

«Недавно я узнала о проекте благоустройства Детского парка. Информации об этом практически нет, а видео эскизного проекта набрало не больше сотни просмотров. Что говорит нам о том, что орловчане совершенно не в курсе того, что там планируется сделать. Опыт предыдущих благоустройств показал, что полагаться на руководство города и области нельзя, перед ними стоит множество задач во всех сферах нашей жизни, а ресурсов для такого пристального мониторинга не хватает. Поэтому я хочу сфокусироваться именно на данном вопросе и помочь нашим властям и орловчанам быть в курсе событий.» - написала неравнодушная орловчанка обращение ко всем вновь присоединившимся в группе.

Татьяна Скалдина отметила, что обратилась к губернатору Андрею Клычкову с вопросом о создании подобного общественного проекта, позволяющего вести контроль и информировать орловцев. Глава региона дал добро.

Напомним, проект реконструкции Детского парка предусматривает полное обновление этой территории. По задумке архитекторов, он будет разделен на несколько функциональных зон в соответствии с возрастом и потребностями отдыхающих, как то: зона для самых маленьких, для ребят постарше, для предпочитающих спокойный отдых и спортивный, и т.д.

Отметим, что ремонт еще не успел толком начаться, как тема уже грозила обернуться скандальной: причиной тому вырубка старых деревьев в парке. Впрочем, в мэрии орловцев заверили, что вырубке в основном будет подлежать алыча - плодовым деревьям по санитарным правилам не место рядом с местами детского отдыха. По планам, ивы, которые растут близ деревянного мостика через Орлик, вырубать не планируется. На месте снесенных насаждений, по проекту, должно появиться 126 кленов и туй, а также 859 погонных метров живой изгороди.

Завершить ремонт должны к концу ноября 2020-го года.

Мы следим за ходом реконструкции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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