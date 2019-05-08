В доме на Калинина в Орле ведут противоаварийные работы
В Орле в опасном доме №2 на улице Калинина ведутся противоаварийные работы. Ориентировочно, займут они около месяца.
Работа началась 2-го мая. К настоящему времени вывезен мусор и грунт, укреплены несущие балки в подвале второго подъезда.
Жильцы пятиэтажки, в подвале которой поплыли стены в середине апреля, покинули свои квадратные метры.
Калинина, 2. Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
- Все жители аварийного дома находятся в безопасности. 34 человека разместились в пункте временного размещения (ПВР) в гостинице «Русь», 3 человека находятся в центре социальной адаптации, 44 — у родственников и в самостоятельно снятых помещениях, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.
Противоаварийные работы – мера временная. Дом признана аварийным и требует расселения. Для этого требуется порядка 80 миллионов рублей. Ранее глава региона Андрей Клычков сообщил о намерении попросить средства в федеральном Правительстве.
«КП» следит за ситуацией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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