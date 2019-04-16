2019-04-16T16:01:20+03:00
Общество

Орловцев из аварийного дома на Калинина экстренно переселяют во временное жилье

Несущие конструкции многоэтажки плывут и грозят вот-вот рухнуть
Ольга СУПОНЕВА
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улица Калинина, 2улица Калинина, 2Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле жильцов из аварийной многоэтажки на улице Калинина экстренно переселяют в пункты временного размещения. Вчера вечером в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что несущие конструкции буквально плывут и стены грозят вот-вот рухнуть.

СНОСИТЬ, НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ

Пятиэтажка под номером 2 по улице Калинина вообще раньше была трехэтажкой. Возвели ее в 1960 году, а два этажа надстроили уже в 1980-м.

А в 2017 дом межведомственная комиссия признала аварийным. Впрочем, не нужно экспертов, чтобы понять – жизнь тут сродни жизни на пороховой бочке. Трещины, разрушенный фундамент, накренившиеся опоры, состояние коммуникационных сетей удручает. Комиссия тогда постановила - восстановить пятиэтажку нельзя. Дом было решено сносить, а жильцов переселять, однако сроки, в которые это произойдет, так и остались подвешенными в воздухе.

То, что дом в печальном состоянии, видно невооруженным глазом Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

То, что дом в печальном состоянии, видно невооруженным глазомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Минуло полтора года с того момента, и за это время жильцы оббегали множество инстанций в надежде на переселение, оббили пороги служб и ведомств с просьбами о помощи. В мае прошлого года Советский районный суд обязал горадминистрацию провести противоаварийные работы – износ дома составил 77%. Деньги на эту цель чиновники попросили у области. Бюрократические проволочки привели к тому, что календарный 2018 год закончился, а работы так и не провели. Заново средства из резервного фонда пришлось просить уже в 2019-м году: эту тему активно обсуждали на февральском горсовете. Прошло еще два месяца. Несущие конструкции поплыли.

ПЕРЕЕЗД В ГОЛУБЯТНЮ?

Жителям пятиэтажки предлагали неоднократно переехать в маневренный фонд. Однако от такой перспективы люди отказались. По словам жильцов, состояние предлагаемых квартир настолько жуткое, что уж лучше находиться в собственных квадратных метрах. Еще неизвестно, где безопаснее.

- В некоторых квартир нет газа, воды, туалет на улице. У нас семьи, дети, как в таких условиях можно существовать? - сетовали жильцы дома №2.

А одна из квартир по их словам и вовсе больше напоминала голубятню: в ней поселились птицы и жили своей птичьей жизнью. Весь пол квартиры оказался усыпан пометом.

«МЫ БОИМСЯ БЫТЬ ПОГРЕБЕННЫМИ ЗАЖИВО»

Отчаявшиеся жильцы со своей бедой добрались до федерального телевидения. В программе «Мужское и женское» орловцы на всю страну заявили о том, что боятся быть погребенными заживо.

Тогда же, в эфире програмы, первый замглавы администраци Орла Олег Минкин обозначил позицию властей.

- Срок расселения дома установлен на конец 2023 года. Аварийный фонд в Орле насчитывает 162 дома. В настоящее время мы собираемся выполнить решение суда о проведении противоаварийных мероприятий, в частности, по повышению несущей способности строительных конструкций. Ранее мы не могли этого сделать из-за отсутствия необходимых средств. Сейчас областные власти помогли нам решить этот финансовый вопрос, - сказал Минкин.

Сносить, нельзя помиловать Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сносить, нельзя помиловатьФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Региональный СК тут же организовал доследственную проверку.

- По словам жильцов, проживание в аварийном доме представляет угрозу их жизни и здоровью. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано производство доследственной проверки, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

НЕСУЩИЕ КОНСТРУКЦИИ ПОПЛЫЛИ

Несущие конструкции, расположенные в подвале дома, 15 апреля начали выпучиваться, проседать и плыть. Очередная комиссия, на этот раз по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выехала на место. Специалисты зафиксировали – деформация слишком интенсивна. Вчера же вечером было решено: отселить подъезды №1 и №2 в пункты временного размещения. Жителям вручили уведомление о вынужденном переезде.

- Пунктом временного размещения станет гостиница «Русь». Отделу транспортного обслуживания населения и связи УГХиТ дано поручение обеспечить транспортировку граждан, их личных вещей и иного имущества в место временного пребывания. После переселения граждан УМВД России по городу Орлу организует круглосуточную охрану дома, а УКХ исключит доступ людей в здание путем опечатывания входов в подъезды и квартиры, а также подвальные и чердачные помещения, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе мэрии Орла.

До завтрашнего дня, 17 апреля, УКХ поручено заключить договор с подрядной организацией, которая выполнит противоаварийные мероприятия. Ориентировочный срок проведения работ — 1 месяц. Глава администрации Александр Муромский все-такие поручил посчитать, во сколько обойдется расселение жильцов и взял ситуацию на контроль.

Следит за развитием событий и «КП».

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

В Орле дом №2 по улице Калинина признали аварийным. Если окажется, что людям опасно находиться в здании, их эвакуируют (подробнее)

В Орле решают, как быть с аварийным домом по улице Калинина. Жильцам предлагают временно переехать в маневренный фонд, однако его состояние оставляет желать лучшего (далее)

В Орле ситуацией с аварийным домом по улице Калинина заинтересовался СК. Многострадальная пятиэтажка «засветилась» на федеральном канале (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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