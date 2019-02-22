В Орле решают, как быть с аварийным домом по улице Калинина

СЕГОДНЯ 14:08 2019-02-22T14:32:06+03:00

Жильцам предлагают временно переехать в маневренный фонд, однако его состояние оставляет желать лучшего

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В Орле на профильном комитете горсовета снова обсуждали ситуацию с аварийным домом по улице Калинина, 2. Здание подлежит расселению и ему требуется противоаварийный ремонт.

Многоэтажка признана аварийной в 2017 году, ее должны снести. В конце мая прошлого года суд обязал городскую администрацию найти средства и провести противоаварийные работы.Чиновники попросили область выделить 2 миллиона рублей на эту работу из резервного фонда 2018-го года. Однако 2018-й год закончился, сформирован новый фонд и деньги нужно просить заново.

- В настоящее время, региональный департамент приступил к визированию проекта распоряжения о выделении денежных средств, - сообщили «КП» в пресс-службе орловского горсовета.

В то время, пока решаются бюрократические моменты, жильцам опасного дома предлагают переехать в маневренный фонд. И все бы ничего, однако временное жилье находится в удручающем состоянии.

- В трех квартирах отсутствует газовое оборудование и горячая вода, а одну из комнат облюбовали голуби и пол там полностью усыпан пометом, - сообщил депутат по данному округу Александр Головин.

В итоге вопрос предложили вынести на ближайшую сессию горсовета.

- Администрация должна изыскать возможность и выделить 2 миллиона рублей из городского бюджета, а затем они будут возвращены в городскую казну, - отметил зампред горсовета Сергей Себякин.

«КП» следит за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU