В Орле ситуацией с аварийным домом по улице Калинина заинтересовался СК

Многострадальный дом №2 по улице Калинина в Орле привлек внимание регионального СК. Ведомство инициировало проверку после выхода сюжета о многоэтажке на федеральном канале.

Проблема переселения людей из аварийного жилища назрела уже давно. В 1961 году дом был построен трехэтажным, однако затем, в 80-х, было надстроено еще два этажа. Уже с этого времени возникли проблемы с состоянием стен, и они продолжают усугубляться. Еще в 2017 году строение было признано непригодным для жизни, множество раз его обитатели жаловались на печальное состояние дома. Однако переезд затянулся.

В конце мая прошлого года суд обязал городскую администрацию найти средства и провести противоаварийные работы. Они до сих пор не проведены.

- В многоэтажном доме в Орле проживает больше ста человек. Люди боятся быть погребенными заживо, - отметили наши коллеги в эфире программы «Мужское и женское».

На такое заявление отреагировал Следственный Комитет.

- По словам жильцов проживание в аварийном доме представляет угрозу их жизни и здоровью. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области организовано производство доследственной проверки, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Теперь следователям предстоит детально изучить историю аварийного дома. Также будет дана объективная правовая оценка действиям (или же бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входит организация и проведение работы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда.

Жильцам же остается только ждать.

«КП» следит за ситуацией.

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