Больше 80 миллионов нужно для расселения опасного дома на Калинина в Орле
Больше 80 миллионов рублей необходимо для расселения аварийного дома №2 на улице Калинина в Орле. Эти средства губернатор Андрей Клычков намерен попросить у федерального Правительства.
Напомним, 15 апреля в доме №2 обрушилась часть стены в подвале, несущие конструкции стали серьезно деформироваться. Тогда жильцам предложили переехать в пункт временного размещения, коим была выбрана гостиница «Русь». Однако далеко не все «калининцы» согласились на переезд – некоторые не смогли покинуть привычные квадратные метры по личным причинам. В субботу, 21 числа, к ним приехал глава региона.
- Мы взяли на себя дополнительное обязательство по проработке вопроса найма либо иного варианта предоставления жилья для того, чтобы создать более комфортные условия для жильцов, - отметил Андрей Клычков.
Также он рассказал жильцам, что хотя дом и не входит в областную действующую программу переселения, деньги найти власти попытаются. Так, Андрей Клычков обещал обратиться в федеральное Правительство для того, чтобы необходимых средств из резервного фонда.
«КП» следит за ситуацией.
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Пятиэтажка под номером 2 по улице Калинина вообще раньше была трехэтажкой. Возвели ее в 1960 году, а два этажа надстроили уже в 1980-м. А в 2017 дом межведомственная комиссия признала аварийным. Впрочем, не нужно экспертов, чтобы понять – жизнь тут сродни жизни на пороховой бочке (далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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