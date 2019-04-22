2019-04-22T10:43:24+03:00
Общество

Больше 80 миллионов нужно для расселения опасного дома на Калинина в Орле

Губернатор намерен попросить федеральное Правительство выделить эти средства
Ольга СУПОНЕВА
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Калинина, 2Калинина, 2Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Больше 80 миллионов рублей необходимо для расселения аварийного дома №2 на улице Калинина в Орле. Эти средства губернатор Андрей Клычков намерен попросить у федерального Правительства.

Напомним, 15 апреля в доме №2 обрушилась часть стены в подвале, несущие конструкции стали серьезно деформироваться. Тогда жильцам предложили переехать в пункт временного размещения, коим была выбрана гостиница «Русь». Однако далеко не все «калининцы» согласились на переезд – некоторые не смогли покинуть привычные квадратные метры по личным причинам. В субботу, 21 числа, к ним приехал глава региона.

- Мы взяли на себя дополнительное обязательство по проработке вопроса найма либо иного варианта предоставления жилья для того, чтобы создать более комфортные условия для жильцов, - отметил Андрей Клычков.

Также он рассказал жильцам, что хотя дом и не входит в областную действующую программу переселения, деньги найти власти попытаются. Так, Андрей Клычков обещал обратиться в федеральное Правительство для того, чтобы необходимых средств из резервного фонда.

«КП» следит за ситуацией.

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Пятиэтажка под номером 2 по улице Калинина вообще раньше была трехэтажкой. Возвели ее в 1960 году, а два этажа надстроили уже в 1980-м. А в 2017 дом межведомственная комиссия признала аварийным. Впрочем, не нужно экспертов, чтобы понять – жизнь тут сродни жизни на пороховой бочке (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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