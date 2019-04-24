Из аварийного дома на Калинина в Орле выехали 43 человека
На сегодняшней, 24 апреля, рабочей планерке в городской администрации одной из обсуждаемых тем стала ситуация с аварийным домом №2 по улице Калинина в Орле. Стало известно, что 43 человека уже покинули опасное жилье, еще 38 все еще остаются в своих квадратных метрах.
Часть из тех, кто собрал вещи и покинул разваливающуюся пятиэтажку, разместились во временном пункте в гостинице «Русь». Частично жители переехали к родне или в имеющееся у них другое жилье, трое – размещены в центре соцзащиты. Почти четыре десятка орловцев сейчас занимаются самостоятельным поиском съемных квартир.
- На объекте организовано круглосуточное дежурство УМВД России по городу Орлу. Регулярно дом патрулируют сотрудники МЧС, управления по безопасности, управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла. Квартиры, которые покидают жильцы, опечатываются, - рассказал Леонид Захарченко, замначальника управления городского хозяйства и транспорта.
Напомним, ранее глава региона Андрей Клычков взял ситуацию на контроль и обещал обратиться в федеральное Правительство с просьбой о предоставлении средств на расселение жильцов опасного дома.
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Пятиэтажка под номером 2 по улице Калинина вообще раньше была трехэтажкой. Возвели ее в 1960 году, а два этажа надстроили уже в 1980-м. А в 2017 дом межведомственная комиссия признала аварийным. Впрочем, не нужно экспертов, чтобы понять – жизнь тут сродни жизни на пороховой бочке (далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
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