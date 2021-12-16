Мэру Орла Юрию Парахину в окончательной редакции предъявлено обвинение

Юрию Парахину в окончательной редакции предъявлено обвинение по уголовному делу Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В окончательной редакции предъявлено обвинение мэру Орла Юрию Парахину. Главу города обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Информация об этом прозвучала 16 декабря на Координационном совещании руководителей правоохранительных органов, которое состоялось в прокуратуре области. На повестке дня - противодействие коррупции, в том числе и в среде чиновников.

- При координирующей роли прокуратуры в окончательной редакции предъявлено обвинение Юрию Парахину, который обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении него, находится в завершающей стадии расследования и готовится к направлению в суд, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

Речь идет о громком скандале вокруг ярмарок выходного дня, который довел главу города до проблем с законом. Конфликт разгорелся еще осенью 2020 года. Тогда жителям сообщили: торговля выходного дня с привычных мест переедет в другие локации.

Орловцев, привыкших закупаться фермерскими товарами на Комсомольской площади и площади Жукова, такая новость возмутила, недовольны остались и предприниматели. Итогом бурного обсуждения стало вмешательство в ситуацию прокуратуры. Ведомство нашло ряд нарушений законодательства при подготовке плана ярмарок. Также прокуратура выявила конфликт интересов при размещении ярмарок. Речь идет о территории фирмы «Золотой век», занимающейся сдачей в аренду. Как оказалось, организация управляет по доверенности ООО «Партнер», ООО «Универсал» и ООО «Союз». Эти фирмы (доли в них) находятся в собственности мэра Юрия Парахина.

В итоге ярмарки остались на прежних местах. А вот мэр стал фигурантом уголовного дела. И в скором времени предстанет перед судом.

- При проведении проверки прокуратурой выявлены признаки возможного дробления бизнеса указанными организациями. В этой связи прокуратурой инициировано проведение выездной налоговой проверки в отношении ООО «Партнер», в ходе которой налоговым органом установлена неуплата налогов на сумму более 50 миллионов рублей. Материалы налоговой проверки направлены в органы следственного комитета, организована процессуальная проверка, ее ход и результаты поставлены в прокуратуре на контроль, - добавили в пресс-службе надзорного ведомства.

Редакция "КП-Орел" следит за дальнейшим развитием событий.

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