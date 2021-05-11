Мэр Орла Юрий Парахин подтвердил информацию об уголовном деле против него

Мэр Орла стал фигурантом уголовного дела Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Мэр Орла стал фигурантом уголовного дела. Поводом для возбуждения его по статье "Халатность" стало строительство дороги в Орловском районе.

Информация об уголовном преследовании главы Орла появилась в ряде СМИ. Юрий Парахин подтвердил ее "Комсомольской правде - Орел".

- Да, действительно в отношении меня возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность» по строительству дороги в Орловском районе. При составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. При этом подчеркну, что участок производства работа и объемы выполненных работ соответствуют ПСД, - сообщил Юрий Парахин корреспонденту "КП-Орел".

О том, что мэр может иметь проблемы с законом, ранее сообщали СМИ и некоторые телеграмм-каналы, однако официально следственный комитет и прокуратура никак сообщения не прокомментировали. По версии различных источников, уголовное дело на главу города завели из-за того, что тот построил дорогу к собственному дому за бюджетные средства. На момент, когда строилась дорога, Парахин занимал пост главы Орловского района, который он покинул ради мэрского кресла.

- Уверен, что следствие во всем разберется. Я буду информировать общественность о ситуации, - отметил Юрий Парахин.

Мы следим за развитием ситуации.