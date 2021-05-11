СМИ сообщили о возбуждении уголовного дела на мэра Орла Юрия Парахина
Фото: Архив "КП"
В Орле может разгореться очередной скандал. На мэра Юрия Парахина возбудили уголовное дело по статье «Халатность» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Об этом сообщает издание «FLB».
Камнем преткновения в очередной раз стал дорожный вопрос. Речь идет о идеальной дороге к дому Юрия Парахина в Орловском районе и неидеальной дороге в деревне Кондырева Неполодского сельского поселения. Якобы средства были «перенаправлены» с одного объекта на другой.
Кроме того, издание «FLB» напомнило о истории с приемкой моста Дружбы и подписями мэра.
Официальных комментариев по этому поводу пока не поступало.
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