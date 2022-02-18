Кусок льда покалечил подростка в центре Орла, юноша в реанимации

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Зимняя оттепель в Орле обернулась печальными последствиями. 18 февраля в центре города подтаявшая глыба льда упала с крыши прямо на голову подростку. Юноша в реанимации, он получил тяжелые травмы. Уже возбуждено уголовное дело о халатности.

- По результатам доследственной проверки и материалов, представленных органами прокуратуры, по факту травмирования 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность), - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Лед упал с крыши исторического здания торговых рядов на Гостиной улице в Орле. Парень просто проходил мимо, когда отколовшийся кусок наледи угодил ему в голову. Из собственных источников "КП" стало известно, что у юноши пробит череп. Его состояние оценивается как тяжелое, медики оказывают орловцу всю необходимую помощь.

Между тем, ответ за случившееся скорее всего придется держать мэрии: как оказалось, у здания по Гостиной,3, даже не было управляющей компании.

Ледяная глыба рухнула вместе с частями фасада

- Своевременные меры по очистке кровли дома от наледи не принимались. В адрес мэра города Орла направлено представление, - прокомментировали ситуацию в областной прокуратуре.

На обледенелый город орловцы жалуются уже которую неделю. С того момента, как в городе воцарились температурные качели, у врачей травмпунктов прибавилось работы. Не так давно губернатор призвал мэра спасти горожан от гололеда, а жители областного центра не прекращают жаловаться на то, что тротуары превратились в катки.

Позже стало известно, что по уголовному делу задержан чиновник из городской администрации.

- По результатам проведенных первоначальных следственных действий задержан начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. В отношении него и иных должностных лиц проводятся следственные и процессуальные действия, следствие планирует избрание в отношении задержанного меры пресечения, - сообщил "Комсомолке" официальный представитель регионального следкома Александр Коргин.