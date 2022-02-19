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Происшествия19 февраля 2022 9:38

Задержан чиновник мэрии Орла по делу об упавшей на подростка наледи

В администрации прошли обыски
Ольга СУПОНЕВА
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: СУ СК РФ по Орловской области

Фото: СУ СК РФ по Орловской области

В Орле по делу об упавшей на подростка наледи задержан чиновник мэрии. В администрации города прошли обыски, дело передано в отдел по особо важным расследованиям.

- По результатам проведенных первоначальных следственных действий задержан начальник отдела муниципального жилищного контроля Управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. В отношении него и иных должностных лиц проводятся следственные и процессуальные действия, следствие планирует избрание в отношении задержанного меры пресечения, - сообщил "Комсомолке" Александр Коргин, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

18 февраля в центре Орла, на улице Гостиной, с крыши исторического здания на 16-летнего юношу рухнула ледяная глыба. Парня доставили в реанимацию, у него поврежден череп. Как выяснилось при проведенной прокуратурой проверке, у здания не было управляющей компании. То есть снег и лед не чистился. Мэру города внесено представление. Уголовное дело расследуется по статье "Халатность".

"КП" следит за ходом расследования.