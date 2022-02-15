Андрей Клычков попросил мэра Орла спасти горожан от гололеда

Фото: Вячеслав Коваленко

Андрей Клычков попросил мэра Орла решить проблему с гололедом на улицах. Жители региона обратились к губернатору во время прямого эфира в Instagram 14 февраля.

Во время традиционной трансляции Андрея Клычкова в социальной сети большое количество жалоб поступило от горожан на скользкие дороги. Губернатор переадресовал вопрос мэру Орла Юрию Парахину.

– Действительно, огромное количество жалоб. Сейчас перепады погоды с плюса на минус, пооэтому просьба – и те реагенты и пескосоляную смесь использовать для того, чтобы людей спасти. Иначе у нас травмпункты могут наполниться людьми, - сказал глава региона.