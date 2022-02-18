Фото: Яндекс.Карты

В центре Орла упавшая с крыши наледь покалечила подростка. Прокуратура проводит проверку.

Пресс-служба прокуратуры Орловской области сообщила, что 18 февраля на улице Гостиной обрушилась наледь с крыши многоквартирного жилого дома на 17-летнего подростка. Он проходил рядом и получил травму черепа, находится в тяжелом состоянии.

Исполняющий обязанности прокурора Заводского района города Орла выехал на место. Установлено, что дом не имеет управляющей компании, поэтому дом от снега и наледи не чистили.

– Прокуратура направила материал проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по статье «Халатность», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ход проверки на контроле у прокуратуры. Мэру Орла направлено представление.