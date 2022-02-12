Гол орловчанки Савониной не принес радости России в четвертьфинале пекинской Олимпиады

Анна Савонина спустя несколько секунд после заброшенной шайбы. Скриншот видео.

Сегодня в Пекине завершается четвертьфинальная стадия на женском хоккейном турнире в рамках 24-х зимних Олимпийских игр. Сборная России не смогла прервать серию неудач, проиграв четвертый матч кряду. Общая разница шайб в этих встречах – 3:20.

Сегодня подопечные Евгения Бобарико дважды выправляли ситуацию, но в итоге проиграли с перевесом два гола – 2:4.

Лучшей в составе соперниц стала Алина Мюллер, которая к двум шайбам, включая победную, добавила результативный пас на Фиоби Стаенц.

Участие в матче приняла уроженка поселка Хомутово защитница подмосковного «Торнадо» Анна Савонина. Наша землячка отметилась первым результативным действием на турнире. На 18-й минуте она замкнула трехходовку с участием Анны Шохиной и Вероники Коржаковой, сравняв счет – 1:1.

Вторую шайбу в ворота швейцарок провела Полина Лучникова (57-я, 2:2).

Таким образом, российская сборная, начавшая турнир с победы над Швейцарией (5:2) в повторном противостоянии уступила соперницам и потеряла шансы на продолжение борьбы за медали.

Что касается Савониной, то она приняла участие в каждой из пяти встреч. В ее активе заброшенная шайба и четыре минуты штрафа.

Напомним, что сегодня в 16:10 в Пекине третий матч группового этапа проведет мужская сборная России, в составе которой выступает орловчанин Александр Никишин. После побед над швейцарцами (1:0) и датчанами (2:0) нас ждут более искушенные чехи. Поболеем за Сашу!