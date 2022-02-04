Орловская хоккеистка Савонина поучаствовала в победе России над Швейцарией в Пекине

Анна Савонина. Фото со страницы Андрея Клычкова в VK.

Сегодня в Пекине стартовал женский хоккейный турнир в рамках 24-х зимних Олимпийских игр. Сборная России уверенно переиграла соперниц по группе «А» - швейцарок (5:2).

Три шайбы забросила Полина Болгарева, по разу ворота соперниц поразили Екатерина Добродеева и Анна Шибанова.

Участие в матче приняла уроженка поселка Хомутово защитница подмосковного «Торнадо» Анна Савонина.

Завтра, 5 февраля, россиянки сыграют с американками. Начало встречи в 16:10.