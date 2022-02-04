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Спорт4 февраля 2022 12:26

Орловская хоккеистка Савонина поучаствовала в победе России над Швейцарией в Пекине

Хет-триком в составе нашей команды отметилась Полина Болгарева
Алексей СЕРГУНИН
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Анна Савонина. Фото со страницы Андрея Клычкова в VK.

Анна Савонина. Фото со страницы Андрея Клычкова в VK.

Сегодня в Пекине стартовал женский хоккейный турнир в рамках 24-х зимних Олимпийских игр. Сборная России уверенно переиграла соперниц по группе «А» - швейцарок (5:2).

Три шайбы забросила Полина Болгарева, по разу ворота соперниц поразили Екатерина Добродеева и Анна Шибанова.

Участие в матче приняла уроженка поселка Хомутово защитница подмосковного «Торнадо» Анна Савонина.

Завтра, 5 февраля, россиянки сыграют с американками. Начало встречи в 16:10.

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