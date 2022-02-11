Сборная России и уроженец Орла Александр Никишин победили на Олимпиаде в Пекине Данию

Александр Никишин трижды в разной степени проявлял себя в минувшей встрече. Фото со страницы Полины Кулагиной в VK.

Сегодня в Пекине проходят матчи мужского хоккейного турнира в группе «В» в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

Вслед за скромной победой над швейцарцами (1:0) подопечные Алексея Жамнова одолели датчан (2:0). Точными бросками отметились Павел Корнаухов (29-я) и Кирилл Семенов (60-я, в пустые ворота).

В стартовом составе нашей команды вышел уроженец Орла Александр Никишин. Защитник московского «Спартака» трижды в разной степени проявлял себя в минувшем встрече.

На 35-й минуте Александр ошибся на чужой синей линии, из-за чего Никлас Йенсен вышел «один в ноль». Но, к счастью, наш голкипер Иван Федотов справился с броском соперника.

На 52-й минуте Никишин на пару с Дамиром Шарипзяновым грамотно разрушили атаку соперников, впервые оказавшихся в большинстве.

И, наконец, на 57-й минуте орловчанин нанес мощнейший бросок от синей линии, но вратарь датчан Фредерик Диков все же спас свои ворота.

Во втором матче 1-го тура в группе «В» сегодня сыграют чехи и швейцарцы. Начало встречи в 11:40.

Россияне третью встречу на турнире проведут 12 февраля с Чехией. Начало в 16:10.

Напомним, что 8 февраля в плей-офф женского хоккейного турнира в составе нашей сборной пробилась уроженка поселка Хомутово Анна Савонина.