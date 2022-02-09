Орловчанин Никишин и сборная России начали хоккейный турнир на Олимпиаде в Пекине с победы над Швейцарией

Александр Никишин заработал первый штраф россиян на турнире, оставив Россию в меньшинстве на 4-й минуте встречи. Фото со страницы Оксаны Копташикной в VK.

Сегодня в Пекине стартовал мужской хоккейный турнир в группе «В» в рамках 24-х зимних Олимпийских игр.

В первом матче дня сборная России добилась минимальной победы над швейцарцами (1:0). Единственную шайбу за три секунды до первого перерыва забросил нападающий ЦСКА Антон Слепышев.

В стартовом составе нашей команды вышел уроженец Орла Александр Никишин. Защитник московского «Спартака» заработал первый штраф россиян на турнире, оставив Россию в меньшинстве на 4-й минуте встречи.

Во втором матче первого тура в группе «В» сегодня сыграют чехи и датчане.

Россияне вторую встречу на турнире проведут 11 февраля с Данией. Начало в 7:10 по московскому времени.

Напомним, что накануне в плей-офф женского хоккейного турнира в составе нашей сборной пробилась уроженка поселка Хомутово Анна Савонина.