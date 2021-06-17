Сроки, качество материалов, уголовные дела: в горсовете Орла обсудили ситуацию с ремонтом Красного моста

В горсовете Орла обсудили ситуацию с ремонтом Красного моста Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Капитальный ремонт мостов в Орле – извечная и самая активно обсуждаемая тема. Не успели жители города отойти от ремонта «Дружбы», как закрыли Красный мост. По контракту переправу должны открыть для движения в ноябре 2022 года, однако сейчас этот срок все больше вызывает сомнения.

Ситуацию с ремонтом Красного моста в Орле сегодня, 17 июня, вынесли на заседание комитета горсовета по строительству. Негодования, споров и претензий у депутатов было не мало. Однако обо всем по порядку.

Начнем с того, что подрядчик «Ремспецмост» на комитет не явился, хотя его приглашали.

«СЮРПРИЗЫ» КРАСНОГО МОСТА В ОРЛЕ

С докладом о ситуации с Красным мостом первым выступил и.о. начальника Управления капитального строительства Дмитрий Кузнецов. Свое выступление он начал с того, что поведал, почему более чем на месяц на переправе остановился ремонт.

- Возникла проблема с проектно-сметной документацией. В ходе демонтажных работ выяснилось, что фактическая толщина подпорных стенок больше размеров, отраженных в проекте. Сейчас ждем разработанных проектной организацией новых проектных решений по основному мосту, после этого на нем будут возобновлены работы, - сообщил Дмитрий Кузнецов.

Напомним, факт несоответствия проекта с реальной ситуацией на мосту выяснился в середине апреля. После этого подрядчик остановил работу, правда не только на перекрытой переправе, но и на двух временных мостах – для пешеходов и для инженерных коммуникаций.

- Работы не были остановлены полностью, только их активная часть, - заявил и.о. начальника Управления капитального строительства Орла.

УСПЕЮТ ЛИ В СРОК?

Вопросы к докладчику сыпались один за другим, однако самый главный: «Успеют ли отремонтировать и открыть Красный мост в срок?»

Депутат Виталий Рыбаков, в частности, напомнил, что еще в первые месяцы закрытия переправы городские власти говорили об опережающих темпах и возможном досрочном окончании ремонта. А что же сейчас?

На этот вопрос ответил Олег Минкин, первый замглавы городской администрации.

- С учетом сложившейся ситуации с проектно-сметной документацией не исключается, что сроки реконструкции моста могут быть увеличены. Однако мы будем стараться вложиться в сроки по контракту – ноябрь 2022 года, - пояснил чиновник без особого энтузиазма в голосе.

Белгородская фирма «Ремспецмост» действительно начала ремонт Красного моста даже раньше, чем планировалось. Подрядчик требовал закрыть мост в январе 2021 года, хотя изначально речь шла о марте.

- С учетом сжатых сроков ремонта моста подрядчик настаивает на закрытии моста, - сообщал в конце декабря 2020 года мэр Юрий Парахин.

В итоге пришли к компромиссу и закрыли переправу с 1 февраля 2021 года. Последние машины проехали по мосту в 00:15 часов ночи. На утро подрядчик уже начал демонтировать асфальт и убирать перила с одной стороны моста. Причем еще до того, как была оборудована крытая галерея для пешеходов. Результат – через неделю после начала работ на мосту произошла трагедия, 17-летний юноша получил тяжелую травмы прилетевшим в него куском металла от трамвайных рельсов, которые в это время резали рабочие. Тогда на подрядчика завели первое из трех уголовных дел.

Так начиналась реконструкция Красного моста в Орле.

ДВА ВРЕМЕННЫХ МОСТА

В настоящее время на Красном мосту идут работы по строительству двух временных мостов – одного для пешеходов со стороны памятника Ивану Грозному, другого – со стороны Центрального рынка для коммуникаций. Отставание по обоим.

- По пешеходному мосту идет отставание два месяца. По этому поводу подрядчику направлена претензия, - пояснил и.о. начальника Управления капитального строительства Дмитрий Кузнецов.

Напомним, сначала городские власти заявляли, что мост для пешеходов появится чуть ли не в середине апреля, затем срок изменили на начало мая. Моста так и нет. Из воды виднеются только огромные сваи.

- Накануне мы получили новые проектные решения по пешеходному мосту. Сейчас работы по его возведению продолжаются. Ожидаемый срок сдачи – конец июля, - сообщил Дмитрий Кузнецов.

Депутаты поинтересовались о ситуации с мостом для коммуникаций, коими Красный мост основательно загружен. По нему, в частности, пролегает и тепломагистраль, обеспечивающее тепло в жилых домах и различных учреждениях Заводского и Железнодорожного районов. До осени – всего пара месяцев.

По словам чиновника, мост с коммуникациями будет готов к сентябрю 2021 года. Остается надеяться, что никаких «сюрпризов» при этом не возникнет.

ВОСПОМИНАНИЯ О «ДРУЖБЕ»

Неоднократно депутаты вспоминали и многострадальный мост Дружбы, который ремонтировали несколько лет перед закрытием Красного. На нем успели поработать несколько подрядчиков, последним стал все тот же белгородский «Ремспецмост».

Претензий к качеству выполненных работ тогда, да и сейчас немало. На Красном мосту их уже тоже хватает.

- Есть большие вопросы к качеству заливаемого бетона, толщине арматуры. Необходимо, что подрядчик предоставил всю отчетную документацию о том, где, у кого и как он их приобретал, - заявил депутат Руслан Перелыгин.

К слову, на минувшей неделе на Красном мосту побывал прокурор Орловской области Владислав Малкин, он остался крайне недоволен ситуацией. После своего визита он поручил проверить, как идет расходование бюджетных средств при реконструкции моста.

Пока среди депутатов, членов комитета по строительству, оптимистов практически нет. В ходе заседания прозвучали предложения о замене подрядчика на более квалифицированного и опытного.

- Пока Красный мост закрыт нужно срочно строить понтонный мост хотя был для легкового транспорта. Мы уже видели, что произошло в феврале, нельзя допустить очередной транспортный коллапс, - заявил депутат Виталий Рыбаков.