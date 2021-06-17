Ремонт Красного моста в Орле грозит затянуться

Реконструкция Красного моста в Орле может затянуться Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Реконструкция Красного моста - главной транспортной артерии Орла - может затянуться. Такая информация прозвучала сегодня, 17 июня, на заседании комитета горсовета по строительству, который проходит в эти минуты в мэрии.

Как сообщает с заседания комитета корреспондент "КП-Орел", о возможном увеличении сроков реконструкции сообщил Олег Минкин, первый замглавы городской администрации. Подрядчику уже было направлено несколько претензий и выставлено штрафов на 300 тысяч рублей. В то же время и.о. начальника Управления капитального строительства Дмитрий Кузнецов отметил, что оценки давать рано.

- Я не готов давать оценки подрядной организации, увидим на деле, - сказал Кузнецов.

Что касается строительства временной переправы, пешеходного моста, расположенного рядом с Красным, то тут отставание по срокам строительства уже налицо. Возведение его затянули на два месяца.

Подробности в ближайшее время читайте в репортаже корреспондента "Комсомолки".