Андрей Клычков: "Потоки мусора в Орловской области будут перенаправлены"

В Орловской области пытаются предотвратить мусорный коллапс Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловский губернатор Андрей Клычков вновь затронул тему обращения с отходами в прямом эфире соцсетей. Глава региона озвучил решения, которые были приняты на тематических совещаниях, состоявшихся накануне.

Ранее "КП" писала о надвигающемся мусорном коллапсе. Андрей Клычков назвал возможным виновником того, что область буквально зарастает в мусоре, руководство мусоросортировочного центра АО "ЭкоСити": завод, якобы, не принимал отходы. В свою очередь директор центра Юрий Парахин эту информацию опроверг и заявил, что на предприятии разгружаются десятки мусоровозов в день. И пока истину устанавливает прокуратура - ведомство организовало и ведет проверку - жители просят поскорее убрать отходы с заваленных контейнерных площадок.

Так, во время совещаний при облправительстве было решено перенаправить потоки мусора как в районах области, так и в самом Орле. Во время прямого эфира Андрей Клычков опять пожурил руководство мусоросортировочного центра.

Андрей Клычков прокомментировал ситуацию в прямом эфире

- Те амбиции отдельных товарищей, которые не принимали мусор и соответственно он оставался у нас на улицах...Сегодня все принимается, все замечательно. Меня порой удивляет, что амбиции отдельных товарищей, орловчан, гораздо выше, чем интересы жителей города, - отметил губернатор во время проведения эфира.

В то же время, самого Парахина на совещания (которых было 2) по обострившейся ситуации с мусором не пригласили.

Рассказывая о принятых решениях, глава региона отметил также, что определены сроки по вывозу, а с одним из перевозчиков расторгнут контракт. . Губернатор отметил, что если "ситуация будет усугубляться, имеющиеся договоренности, о которых с правоохранительным блоком договорились, тогда будем уже их реализовывать".

- Здесь не место для торгов. Дал поручения отработать эту ситуацию, чтобы не было монополистов, а порой шантажистов, - заявил Клычков.

Губернатор добавил, что жалобы поступают ежедневно и в ручном режиме уже не справиться.

- Нужно менять систему, - подытожил он обсуждение темы.

Редакция "КП-Орел" следит за развитием ситуации.