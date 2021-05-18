"Легко создать коллапс из-за, возможно, личных интересов": орловский губернатор высказал свое видение мусорного коллапса в регионе

В Орловской области назрел мусорный коллапс Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Андрей Клычков высказал свое видение ситуации с мусорным коллапсом в Орловской области. Губернатор затронул больную для орловцев тему в прямом эфире в соцсетях, в который он вышел вечером 17 мая.

Все большие горы отходов вырастают и в областном центре, и в районах региона в последнее время. Жители то и дело жалуются на не вывезенный мусор в соцсетях. Глава области высказался касательно мусорной проблемы, отметив, что тут могут быть задействованы личные интересы.

- Мне кто только видео не присылал, что у нас не принимает завод. 64 машины в сутки уходят на уборку мусора в городе, но его везти некуда, завод перестал принимать. Не буду давать оценку, у меня свое мнение есть по каким причинам он не принимает, но мне кажется, причины далеки от объективности,- заявил Андрей Клычков.

Губернатор не озвучил название предприятия, но так как весь городской мусор, а также бытовые отходы еще из нескольких районов области принимает мусоросортировочный центр АО "ЭкоСити", очевидно, что речь велась о нем. При этом губернатор отметил, что привлечь к решению коллапса придется правоохранительные органы.

- Все документы, в Росприроднадзор, в прокуратуру, направлены. Оказывается, можно легко создать коллапс в городе из-за каких-то, возможно, личных интересов, - заявил Клычков.

Выходом из ситуации глава области видит создание временных площадок накопления отходов, вопрос этот будет прорабатываться уже завтра в облправительства.

И в то же самое время руководство мусоросортировочного предприятия отрицает факт остановки завода.

- Завод работает. Накануне мы приняли даже не 64, а 82 мусоровоза. На предприятии везде камеры, все прозрачно. Каждый день мы принимаем мусор, - сообщил гендиректор АО "ЭкоСити" Юрий Парахин в разговоре с "Комсомолкой".

Между тем, прокуратура уже начала проверку.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов и организаций, в чью компетенцию входят вопросы организации вывоза отходов и контроля в этой сфере. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщила "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Редакция "КП-Орел" следит за развитием ситуации.