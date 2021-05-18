Ситуацию с вывозом мусора в Орловской области проверит прокуратура

Прокуратура проверит мусорный коллапс в Орле Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере обращения с отходами. Ведомство даст оценку действию и бездействию ответственных за уборку мусора должностных лиц и организаций.

Прокурорская проверка началась после многочисленных публикаций в СМИ и соцсетях историй о заваленных мусорных площадках, переполненных контейнерах и увеличивающихся горах отходов.

Кто виноват в сложившейся ситуации выяснит надзорное ведомство.

- В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц органов и организаций, в чью компетенцию входят вопросы организации вывоза отходов и контроля в этой сфере. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщила "КП" Татьяна Цуканова, старший помощник прокурора Орловской области.

Накануне ситуацию прокомментировал губернатор Андрей Клычков. В прямом эфире он отметил, что тут могут быть задействованы личные интересы: якобы мусороперерабатывающее предприятие не принимало мусоровозы. В то же время директор мусоросортировочного центра "ЭкоСити" Юрий Парахин опроверг информацию, сообщив "Комсомолке", что приняты все грузовики с мусором, что завод работает.

Объективную картину предстоит установить прокуратуре.

Редакция "КП-Орел" следит за развитием ситуации.